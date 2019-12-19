Ziraat Türkiye Kupası | Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon
Vakfıkebir İlçe Stadı'nda yoğun yağmur altında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçını 1-0 kazanan Başakşehir, rövanşta Hekimoğlu Trabzon'u konuk edecek. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçını Vakfıkebir İlçe Stadı'nda 1-0 kazanan Başakşehir, son 16'ya kalmak için Hekimoğlu Trabzon'u konuk edecek.
Rövanş karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.
Muhtemel 11'ler...
Başakşehir: Volkan, Muhammed, Vieira, Ponck, Aziz, Gökhan İnler, Berkay, Azubuike, Aleksic, Robinho, Demba Ba.
Hekimoğlu Trabzon: Bekir, Miraç, Maksut, Samet, Talha, Mertcan, Hakan, Emre, Bahadır, Taha, Volkan.
Süper Lig'de hafta sonu tüm gözler Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbide olacak!
Derbi maçın iddaa detaylarını incelemek için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle