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Futbol
19.12.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası | Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon

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Ziraat Türkiye Kupası | Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon

Vakfıkebir İlçe Stadı'nda yoğun yağmur altında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçını 1-0 kazanan Başakşehir, rövanşta Hekimoğlu Trabzon'u konuk edecek. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçını Vakfıkebir İlçe Stadı'nda 1-0 kazanan Başakşehir, son 16'ya kalmak için Hekimoğlu Trabzon'u konuk edecek.

Rövanş karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Başakşehir: Volkan, Muhammed, Vieira, Ponck, Aziz, Gökhan İnler, Berkay, Azubuike, Aleksic, Robinho, Demba Ba.

Hekimoğlu Trabzon: Bekir, Miraç, Maksut, Samet, Talha, Mertcan, Hakan, Emre, Bahadır, Taha, Volkan.

Ziraat Türkiye Kupası | Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon

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Ziraat Türkiye Kupası | Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon

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