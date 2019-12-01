Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçların heyecanı başlıyor. Süper Lig'in güçlü ekiplerinin de yer aldığı turdan hangi maçların ne zaman oynanacağı futbolseverler taafından merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman?
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçlarının ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından merakla araştırırlıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Kupa'da ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık, rövanş maçları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
Müsabakaların programı şöyle:
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle