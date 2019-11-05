Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kurası ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekiminin yapılacağı tarih futbolseverler tarafından merak ediliyor. 4. turda rakiplerini saf dışı bırakan takımlar şimdi 5. turdan, bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. İşte, kura çekimine ilişkin ayrıntılar...
Kupada 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 5. turda mücadele edecek.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.
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