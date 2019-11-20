Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçlarının ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından merakla araştırırlıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer alacağı 5. Tur maçlarına kısa süre kala, TFF programı açıkladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. İşte, ZTK maç programı...
Kupa'da ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık, rövanş maçları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
Müsabakaların programı şöyle:
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