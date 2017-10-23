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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunun hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

AA
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak 8 müsabakada düdük çalacak hakemler şunlar:

13.00 Sarıyer-Adana Demirspor: Ramazan Keleş

14.30 Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Altınordu-Kars 36 Spor: Çağdaş Altay

17.00 Kasımpaşa-Niğde Belediyespor: Özgüç Türkalp

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor: Onur Karabaş

19.00 Fethiyespor-Adanaspor: Emre Malok

19.00 Kahramanmaraşspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Anagold 24 Erzincanspor: Serkan Toka

Ziraat Türkiye KupasıTürkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu
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