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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Haber Giriş: 17.10.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman? ZTK maç programı belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman? ZTK maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur müsabakalarının programı belli oldu. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda, Süper Lig ekipleri de yer alıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman?

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takımın mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı netleşti. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları hakkında ayrıntılar...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29-31 Ekim'de oynanacak maçların programı şöyle:

29 Ekim Salı:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor (Vakfıkebir İlçe)

13.00 1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor (Çankırı Atatürk)

13.00 Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

13.45 Niğde Anadolu-Antalyaspor (Niğde 5 Şubat)

14.30 Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor (Stadı heniz açıklanmadı)

16.30 Altay-Görelespor (Menemen İlçe)

18.30 Adanaspor-Diyarbekirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor (Bahçeşehir Okulları)

30 Ekim Çarşamba:

13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Kastamonuspor 1966-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)

13.30 Payasspor-Manisa FK (Payas İlçe)

13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)

14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)

14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)

20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)

31 Ekim Perşembe:

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)

13.45 Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)

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