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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.09.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu

 Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Karşılaşmalar 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Denizlispor’un yer aldığı kurada TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda bir üst tura yükselen takımlar yer aldı.

Toplam 92 takımın bulunduğu kura çekiminde maçlar 24-25-26 Eylül tarihlerinde eleme usulü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri olduğu için kura çekimine katılamadı. Kura çekiminin ardından kulüp temsilcileri toplu fotoğraf çektirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Sakaryaspor-1074 Çankırıspor
Erzin Spor-İnegölspor
Manisa FK-Elazığ Bld.Spor
Diyarbekirspor-Eskişehirspor
Adanaspor-Fethiyespor
Bandırmaspor-Etimesgut Bld.
Osmanlıspor-İçel İY
Kocaelispor-Sivas Bld.Spor
Tarsus İY-Darıca Gençlerbirliği
Karacabey Bld.Spor-Ümraniyespor
Şanlıurfaspor-Anagold 24 Erzincanspor
Ankara Demirspor-Başkent Akademi
Amed Sportif-Ağrı 1970 Spor
Muğlaspor-Bursaspor
Karabükspor-Gümüşhanespor
Payasspor-Boluspor
Hatayspor-Siirt İl Özel İdare
Görelespor-Giresunspor
Bodrumspor-Erbaaspor
Yeni Çorumspor-Kasımpaşa
Balıkesirspor-Van Spor
Hacettepe-Denizlispor
Tuzlaspor-Nazilli Bld.Spor
Silivrispor-Kastamonuspor 1966
Kırklarelispor-1954 Kelkit Bld.Spor
Kırıkkale Büyük Anadolu-Gazişehir Gaziantep
Zonguldak Kömerspor-Niğde Anadolu
1877 Alemdağspor-Sancaktepe FK
Afjet Afyonspor-Bayrampaşaspor
Mardin Başakspor-Altay
Menemenspor-Kırşehir Bld.Spor
Edirnespor-BB Erzurumspor
Altınordu-1922 Konyaspor
Ergene Velimeşe-Eyüpspor
Pendikspor-Turgutluspor
Kemerspor 2003-Sarıyer
Akhisarspor-Bayburt Özel İdare
Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük
Göztepe-Yozgatspor 1959
Fatsa Bld.Spor-Samsunspor
Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor
Esenler Erokspor-Uşakspor
Gençlerbirliği-Osmaniyespor
Hekimoğlu Trabzon-Adana Demirspor
İstanbulspor-Pazarspor
Somaspor-Keçiörengücü

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