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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.08.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu programı açıklandı!

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Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu karşılaşmalarının programı belirlendi.

İlk karşılaşma, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’te Yozgatspor 1959 ve 68 Aksaray Belediye Spor arasında oynanacak.

Kupada 28 ve 29 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

14.00 Yozgatspor 1959 - 68 Aksaray Belediye Spor

15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor - 12 Bingöl Spor

15.30 1954 Kelkit Belediye Spor - Çarşambaspor

15.30 Ağrı 1970 Spor - Iğdıresspor

16.00 Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri - Bartınspor

16.00 İçel İdmanyurdu Spor - Kepez Belediyespor

16.30 Maltepespor - Hendekspor

16.30 1877 Alemdağ Spor - Modafen

16.30 Belediye Derince Spor - Edirnespor

16.30 Somaspor - Akşehir Spor

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu programı açıklandı

29 AĞUSTOS PERŞEMBE

13.30 Muş Menderesspor - Bitlis Özgüzelderespor

15.30 Kars 36 Spor - Hoçvanspor

15.30 1074 Çankırıspor - Boyabat 1868 Spor

15.30 Görelespor - Merzifonspor

15.30 Yüksekova Belediyespor - Siirt İl Özel İdare Spor

15.30 Kilis Belediyespor - Dersimspor

15.30 Mardin Büyükşlehir Başak Spor - Kahta 02 Spor

16.00 Karaman Belediye Spor - Bucak Belediye Oğuzhan Spor

16.00 Çubukspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

16.30 Bursa YIldırım Spor - Bozüyük Vitraspor

16.30 Yalova Kadıköy - Bigaspor

16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor - Isparta 32 Spor

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