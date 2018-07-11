Ziraat Bankası'nda transfer çalışmaları
Ankara ekibi, iç transferde orta oyuncu Koray Şahin ile sözleşme yeniledi.
Voleybolda Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, iç transferde orta oyuncu Koray Şahin ile yola devam etme kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2.08 metre boyundaki milli oyuncu, gelecek sezon da Ziraat Bankası'nın başarısı için ter dökecek.
Koray Şahin, profesyonel kariyerine Ziraat Bankası'nda başladığını belirterek, "Burada 7 sezon forma giydim. Ziraat Bankası Spor Kulübü benim evim gibi oldu, buraya çok şey borçluyum. Önümüzdeki sezon takımım için elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Ziraat Bankası Spor Kulübü gibi hedefleri olan bir takımda oynayacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
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