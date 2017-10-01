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Ziraat Bankası farklı kazandı!

Voleybolda, Efeler Ligi'nin 2. haftasında Ziraat Bankası, sahasında TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etti.

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Voleybol: Efeler Ligi - Ziraat Bankası: 3 - TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 0 

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan 

Ziraat Bankası: Vefa Yılmaz, Sabit Karaağaç, Emre Tayaz, Burhan Zorluer, Enes Atlı, Vojin Cacic (Volkan Döne, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Koray Şahin, Emre Savaş, Ulaş Kıyak) 
TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Mehmet Yıldıran, İlker Büyükbayrak, Mete Güngör, Hürol Temel, Ceyhun Ahlat, Şeref Göktuğ (Çağatay Durmaz, Kaan Atmaca, Fatih Gündoğdu, Göktuğ Polat) 

Setler: 25-21, 25-11, 25-21
 
Süre: 75 dakika 

VoleybolZiraat BankasıTKD
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