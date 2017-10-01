Ziraat Bankası farklı kazandı!

Voleybol: Efeler Ligi - Ziraat Bankası: 3 - TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan
Ziraat Bankası: Vefa Yılmaz, Sabit Karaağaç, Emre Tayaz, Burhan Zorluer, Enes Atlı, Vojin Cacic (Volkan Döne, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Koray Şahin, Emre Savaş, Ulaş Kıyak)
TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Mehmet Yıldıran, İlker Büyükbayrak, Mete Güngör, Hürol Temel, Ceyhun Ahlat, Şeref Göktuğ (Çağatay Durmaz, Kaan Atmaca, Fatih Gündoğdu, Göktuğ Polat)
Setler: 25-21, 25-11, 25-21
Süre: 75 dakika