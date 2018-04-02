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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Voleybol
AA
02.04.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Ziraat Bankası bir ilki başarmak istiyor

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Ziraat Bankası bir ilki başarmak istiyor

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, ilk kez yükseldiği CEV Kupası finalinde şampiyon olup kulüp tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor.

Efeler Ligi'nin diğer başkent temsilcisi Halkbank'ın 2013'te CEV Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk başarısını tekrarlamak isteyen kırmızı-beyazlı takımın kaptanı Ulaş Kıyak ve Polonyalı smaçör Bartosz Kurek, final etabında Rusya'nın Belogorie takımıyla yarın oynanacak ilk maç öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kupada önemli bir aşamaya geldiklerine dikkati çeken deneyimli pasör Ulaş Kıyak, "Daha doğrusu kupada geleceğimiz en son noktadayız." ifadesini kullandı.
Güçlü takımları turnuva dışında bırakarak finale kalma başarısı gösterdiklerini dile getiren Ulaş, "Finallerde ne olacağını tahmin etmek zordur. Daha önceki yıllarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan ve Avrupa'da tecrübeli bir Rus ekibine karşı mücadele edeceğiz. Rusya'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Umarım Ankara'da oynanacak ikinci maçta kupayı kaldıran taraf biz oluruz." diye konuştu.

"Kupayı kazanmak istiyoruz"

Ziraat Bankası'nın önemli oyuncularından tecrübeli smaçör Bartosz Kurek de Rusya'da iyi bir sonuç elde ederek avantaj elde etmek ve Ankara'da da şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini söyledi.

Kupada önemli galibiyetler elde ederek finale yükselme başarısı gösterdiklerini anlatan Kurek, "İyi işler yaparak bu seviyeye geldik. Final maçlarında asla favori takım yoktur. Finallerde sonucun ne olacağını kestirmek zor." yorumunu yaptı.

Güçlü bir takıma karşı mücadele edeceklerini ancak Ziraat Bankası'nın da kaliteli bir takım olduğunu aktaran Kurek, "İyi oynayarak bu aşamaya geldik. Kulüp tarihinde bir ilki başararak finale kaldık. Bir ilki daha başarıp kupayı da kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ligde hedeflerine ulaşamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Kurek, "Avrupa Kupası bunun telafisi olabilir. Avrupa'da final oynayacak kadar güçlü bir ekibe sahibiz. Umarım Rusya'dan iyi bir sonuç elde edip Ankara'da şampiyonluk sevinci yaşarız." diyerek sözlerini tamamladı.


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