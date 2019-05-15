"Zion Williamson" piyangosu New Orleans Pelicans'ın!
NBA’de 2019 draft lotaryası çekildi. Sürprizlerle dolu gecede ilk sıranın sahibi New Orleans Pelicans oldu.
2019 NBA draft lotaryası TSİ 14 Mayıs’ı 15 Mayıs sabahına bağlayan gece Chicago’da gerçekleşti.
İlk sırayı draft’ın zirvesinde olma ihtimali yedinci sırada bulunan New Orleans Pelicans kazandı.
Pelicans böylece %6 kazanma ihtimaline karşın lotaryanın galibi oldu. Fakat yalnızca New Orleans değil Memphis Grizzlies ve Los Angeles Lakers da lotarya öncesinde şansları az olmasına rağmen oldukça yüksek noktalardan seçim yapma hakkı kazandı.
İlk sıra ihtimali ligde 11. sırada bulunan Lakers %2’lik şansına karşın 4. sırayı alırken Grizzlies %6.3’lük ihtimale rağmen 2. sırayı aldı ve Celtics‘e ilk tur seçim hakkını vermekten bir yıllığına daha kurtuldu.
İlk sırayı kazanması ihtimali en yüksek ekiplerden NY Knicks 3., Cleveland Cavaliers 5. Phoenix Suns 6. sırayı aldı.
Draft lotaryasıyla belirlenen ilk 14 sıra ve ilk turun geri kalanı şu sıralamayla şekillendi:
1. Pelicans
2. Grizzlies
3. Knicks
4. Lakers
5. Cavaliers
6. Suns
7. Bulls
8. Hawks
9. Wizards
10. Hawks (via Mavericks)
11. Timberwolves
12. Hornets
13. Heat
14. Celtics (via Kings)
15. Detroit
16. Orlando
17. Brooklyn
18. Indiana
19. San Antonio
20. Boston (from LA Clippers via Memphis)
21. Oklahoma City
22. Boston
23. Utah
24. Philadelphia
25. Portland
26. Cleveland (from Houston)
27. Brooklyn (from Denver)
28. Golden State
29. San Antonio (from Toronto)
30. Milwaukee
1 numarayı seçen New Orleans Pelicans cephesinde büyük sevinç yaşandı...
#PELICANS TICKET OFFICE IS WILDIN!!’ 🔥🔥🔥 #BirdStrikes pic.twitter.com/meihqCrWdd— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) May 15, 2019
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