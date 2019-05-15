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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Eurohoops
15.05.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

"Zion Williamson" piyangosu New Orleans Pelicans'ın!

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"Zion Williamson" piyangosu New Orleans Pelicans'ın!

NBA’de 2019 draft lotaryası çekildi. Sürprizlerle dolu gecede ilk sıranın sahibi New Orleans Pelicans oldu.

2019 NBA draft lotaryası TSİ 14 Mayıs’ı 15 Mayıs sabahına bağlayan gece Chicago’da gerçekleşti.

İlk sırayı draft’ın zirvesinde olma ihtimali yedinci sırada bulunan New Orleans Pelicans kazandı.

Pelicans böylece %6 kazanma ihtimaline karşın lotaryanın galibi oldu. Fakat yalnızca New Orleans değil Memphis Grizzlies ve Los Angeles Lakers da lotarya öncesinde şansları az olmasına rağmen oldukça yüksek noktalardan seçim yapma hakkı kazandı.

İlk sıra ihtimali ligde 11. sırada bulunan Lakers %2’lik şansına karşın 4. sırayı alırken Grizzlies %6.3’lük ihtimale rağmen 2. sırayı aldı ve Celtics‘e ilk tur seçim hakkını vermekten bir yıllığına daha kurtuldu.

İlk sırayı kazanması ihtimali en yüksek ekiplerden NY Knicks 3., Cleveland Cavaliers 5. Phoenix Suns 6. sırayı aldı.

Draft lotaryasıyla belirlenen ilk 14 sıra ve ilk turun geri kalanı şu sıralamayla şekillendi:

1. Pelicans

2. Grizzlies

3. Knicks

4. Lakers

5. Cavaliers

6. Suns

7. Bulls

8. Hawks

9. Wizards

10. Hawks (via Mavericks)

11. Timberwolves

12. Hornets

13. Heat

14. Celtics (via Kings)

15. Detroit

16. Orlando

17. Brooklyn

18. Indiana

19. San Antonio

20. Boston (from LA Clippers via Memphis)

21. Oklahoma City

22. Boston

23. Utah

24. Philadelphia

25. Portland

26. Cleveland (from Houston)

27. Brooklyn (from Denver)

28. Golden State

29. San Antonio (from Toronto)

30. Milwaukee

1 numarayı seçen New Orleans Pelicans cephesinde büyük sevinç yaşandı...


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Zion Williamson piyangosu New Orleans Pelicansın

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