Zinedine Zidane'dan Barcelona'ya ağır taş
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, La Liga'da yarın Getafe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında ezeli rakipleri Barcelona'ya çok konuşulacak bir göndermede bulundu.
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, La Liga'da yarın Getafe ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Fransız teknik adam, Barcelona'nın ligde son yıllarda büyük bir dominasyona imza attığını söyleyen gazeteciye çok konuşulacak bir yanıt verdi.
"Biz La Liga'yı 33 kez kazandık. Barcelona kaç kere şampiyon olmuş?" diyen Zizou, "Son yıllarda iyi oldukları bir gerçek ve bunu kabul edip onları kutlamalıyız. Önümüzdeki sezon lige daha iyi başlamaya çalışacağımızı söyleyebilirim. Ancak sayılar üzerine konuşacak olursak daha çok kupa kazanan biziz." ifadelerini kullandı.
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