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Zinedine Zidane için flaş iddia! Fransa...

İspanya La Liga devi Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransa Futbol Federasyonu'nun 2018 Dünya Kupası sonrası teknik direktörlük koltuğunu Zidane'a verebileceği iddia edildi.

Hürriyet Haber
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İspanya’da yayınlanan Mundo Deportivo gazetesi, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’ın Dünya Kupası’ndan sonra Fransa Milli Takımı’nın başına geçeceğini iddia ett

Fransa’da bir süredir Deschamps’ın koltuğu sallanıyor. Başarılı sonuçlara rağmen Fransa Futbol Federasyonu’yla sorun yaşayan Deschamps için sonun Dünya Kupası olacağı belirtiliyor.

Fransa Futbol Federasyonu, Deschamps’ın yerine Zinedine Zidane’ı göreve getirmek istiyor. Fransız kamuoyu da Zidane’a olan güvenini anketlerde gösteriyor.

Son yapılan ankette yüzde 72 oranla Zidane, Fransa Milli Takımı teknik direktörlüğü için ilk sırada aday gösterilmişti. (Sözcü)

La LigaLigue 1
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