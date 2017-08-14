Zincirin en önemli ikinci halkası

"ZİNCİRİN en önemli 2.halkası”
Tudor, Feghouli’nin transferi bitince Florya’da işte bu yorumu yaptı.
Sarı kırmızılılar, tam 1 aydır transferi adına mesai harcadığı Sofiane Feghouli’ye dün kavuşurken Hırvat teknik adam da sportif direktör Cenk Ergün’e teşekkür etti.
Ndiaye’nin ardından Feghouli’nin transferi için “Zincirin en önemli 2. halkası” yorumunu yapan Tudor ve teknik heyet, sportif direktör Ergün’e bu transfer üzerine takımda yaşanacakları şöyle sıraladı:
TAKIMA ÇOK ŞEY KATACAK
1- G.Saray’ın ofans hattındaki en kilit rolü üstlenecek isim Feghouli olacak.
2- Feghouli tam bir takım oyuncusu. Arkadaşlarını yönlendirecek bir futbolcu.
3- G.Saray’ın kanat oyununu da etkin şekilde uygulamasını sağlayacak.
4- Aynı zamanda defansa da yardım edecek, oyunu çift yönlü oynayacak.
5- Onunla birlikte Belhanda ve Gomis’in oyundaki etkinliği de artacak.