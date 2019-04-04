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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.04.2019 - 00:44, Son Güncelleme:

Zidanelı Real Madrid ilk yenilgisini aldı

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Zidanelı Real Madrid ilk yenilgisini aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia'ya 2-1 yenildi.

Valencia'nın galibiyet gollerini 35. dakikada Gonçalo Guedes ve 83. dakikada Ezequiel Garay attı. Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın tercihiyle kaleye Keylor Navas geçerken, yedek başlayan Gareth Bale ve Isco ise 64. dakikada Toni Kroos ve Marco Asensio'nun yerlerine oyuna girdi.

Real Madrid'in tek golü uzatmaların oynandığı 93. dakikada Karim Benzema'dan geldi.

Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Real Madrid 57 puanla 3. sıradaki yerini korusa da lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 13'e yükseldi.

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile final oynayacak Valencia ise 46 puanla 5. sırada yer aldı.

La Liga'da 30. hafta maçında deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kalarak 47 puana yükselen 4. sıradaki Getafe'ye yaklaşan Valencia, sezonu ilk 4'te tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini sürdürdü.

Diğer yandan Real Madrid'de alınan kötü sonuçların ardından 11 Mart'ta Santiago Solari'nin yerine teknik direktörlüğe getirilen Zidane, takımın başında çıktığı 3. maçta ilk yenilgisini aldı.

Zidanelı Real Madrid, Celta Vigo ve Huesca maçlarını kazanmıştı.

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