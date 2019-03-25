Zidane'ın 1 numaralı hedefi açıklandı!
Sayısız başarılar kazandığı Real Madrid'den geçtiğimiz sezonun sonunda ayrılan Zinedine Zidane, bu sezon kötü giden takımın başına 11 Mart'ta geri dönmüştü. 1 numaralı hedefi açıklandı...
France Football, Real Madrid'in başına 11 Mart'ta geri dönen Zinedine Zidane'ın transfer listesini ele geçirdi!
Önümüzdeki yaz transfer döneminde oldukça aktif olması beklenen Real Madrid, orta sahaya 2-3 takviye yaparak takımın sertliğini arttırmayı planlıyor.
Esas hedefin ise Kylian Mbappe olduğu açıklandı ve bu transfer harekatına "Operation Mbappe" adının verildiği belirtildi.
Başkan Florentino Perez önümüzdeki haftalarda bu transfer harekatında büyük sorumluluk alacak ve Real Madrid, Mbappe'yi kadrosuna katmak için 280 milyon euro ödeyecek.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle