Zidane'den bomba teklif! Hazard...
Zinedine Zidane, Chelsea'den gelen teklif üzerine karşı teklif yaptı.
The Sun gazetesinin haberine göre Real Madrid'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Zinedine Zidane, Chelsea'den gelen teklif üzerine karşı teklif yaptı.
Cezayir asıllı Fransız teknik direktör, İngiliz ekibinden 200 milyon pound transfer bütçesinin yanı sıra Eden Hazard'ı da takımda tutmalarını istedi.
Zidane'ın ayrıca transferlerde Chelsea'nin direktörü Marina Granovskaia'yla eşit derecede söz sahibi olmak istediği de öğrenildi.
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