Zidane'dan şok açıklama! Şampiyonlar Ligi...
Juventus maçı öncesi basın toplantısında konuşan Fransız çalıştırıcı, çarpıcı açıklamalar yaptı.
"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktansa, La Liga'da şampiyon olmayı isterim." diyerek sözlerine başlayan Zinedine Zidane, "Sezon başlarken her kupayı kazanmak istersiniz." dedi.
"Beni en çok La Liga'yı kazanma fikri motive ediyor, oyuncuların da aynı hissi paylaştıklarını düşünüyorum. Fakat sezon başında istediğimiz kadar gol atamadık." açıklamasını yaptı.
"Ne var ki, takımın tarihi tarif edilemeyecek Şampiyonlar Ligi başarılarıyla dolu. Sergio Ramos'un cezası, Nacho'nun sakatlığı var. Jesus Vallejo takımla uyum içinde çalıştı. Şans bulursa, olumlu kullanacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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