Zidane, tartışılan penaltı pozisyonunu değerlendirdi!
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 3-1 kaybederek turladıkları (ilk maç skoru: 3-0) Juventus mücadelesinin ardından Tivibu Spor'a konuştu.
Zorlu bir mücadele olduğunu dile getiren Zidane, "Çok mutluyum. Çünkü zorlu bir 180 dakika geçridik ve gülen taraf biz olduk. Korku dolu anlar yaşattık taraftarımıza. 3-0'dan 3-1'e çevirmek bir başarı, çünkü yarı finaldeyiz. İlk yarı çok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Top girmek istemedi, hatalar da yaptık. Yaptığım değişikliklerin sonuç verdiğini düşünüyorum. Marco Asensio ve Lucas Vazquez bize enerji kattılar. Gole baktığımızda Lucas'ın imzası var. Bence ikinci yarıya damga vurdu. Pozisyon bence çok net penaltıydı. Herkes zaten hemfikir. Hakem de düdüğünü çaldı. Ronaldo, penaltıları asla kaçırmaz." ifadelerini kullandı.
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