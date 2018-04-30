Zidane net konuştu! Bale ve Benzema...
Basın toplantısında soruları yanıtlayan Real Madrid menajeri Zinedine Zidane, Bale ve Benzema hakkında da net ifadeler kullandı.
İspanyol gazeteleri Bale ile Zidane'ın aralarının bozuk olduğunu ve Benzema'nın da vasat bir sezon performansı gösterdiği için Zidane'ın gözünden düştüğünü yazmıştı.
Basın toplantısında soruları yanıtlayan Fransız çalıştırıcı net konuştu:
"Hem Bale, hem de Benzema'ya ihtiyacımız var. Dış görüşlerden etkilenmemeleri için elimden gelen her şeyi yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Bu yaz sonunda da bizimle kalacaklar" açıklamasını yaptı.
"Her oyuncu oynamak ister, bu kesinlikle mümkün değil. Burada sözüm Benzema ya da Bale özelinde değil, herkesi kapsıyor. Sezonun sonuna geldik ve başarılı olmak için herkesin birbirini daha çok itmesi lazım." diyerek sözlerini noktaladı.
Real Madrid, yarın saat 21:45'te, 2-1'in rövanşında, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'i konuk edecek. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
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