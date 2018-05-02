Zidane: "Navas yaptığı sayısız kurtarışlarla bizi finale taşıdı"
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid sahasında konuk ettiği Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı ve Devler Ligi'nde adını üst üste üçüncü kez finale yazdırdı.
Maç sonu Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.
Zidane'nin açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri ise şu şekilde:
"Şu an rahat bir nefes alabiliriz. Çok mutluyuz takım olarak. Belki ilk maça göre de çok daha fazla acık çektik, baskı yedik fakat futbol bu. Futbol tüm yanlarıyla güzel.
Rakipte finale çıkma hedefiyle buraya geldi. Kötü olan şey maça kötü başladık ve rakip hemen maçın başında gol buldu ve demorolize olduk. Fakat bunlar futbolda olabilecek şeyler. Bunları hemen atlatıp başınızı kaldırmanız gerekiyor. Juventus maçında da böyle oldu. Golleri yedik fakat en sonunda hep çeviren biz oluyoruz. Baktığınız zaman üç ayrı devi eleyerek buraya geldik.
Dün de aynı şeyi söyledim. Keşke bana bir fırsat verilsede tüm maçları Bernabeu'da oynasak. Burada şansımız yaver gidiyor, taraftarımızın coşkusuyla maçı çevirebiliyoruz ve kazanabiliyoruz. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek.
Çok mutluyum. Özellikle Benzema için. Hak ediyor, gol atmayı hak ediyor ve çok çalışıyor. Fark yaratan bir oyuncu Benzema. Navas için de aynısını söyleyebilirim. Yaptığı sayısız kurtarışlarla bizi finale taşıdı. Rakibin hücum hattı ortada. Dünya çapında yıldızları var. Onları kurtarmak gerçekten olağanüstü. Kurtarışlar harikaydı. Onu tebrik ediyorum."
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