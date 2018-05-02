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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
02.05.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Zidane: "Navas yaptığı sayısız kurtarışlarla bizi finale taşıdı"

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Zidane: "Navas yaptığı sayısız kurtarışlarla bizi finale taşıdı"

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid sahasında konuk ettiği Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı ve Devler Ligi'nde adını üst üste üçüncü kez finale yazdırdı.

Maç sonu Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Zidane'nin açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri ise şu şekilde:

"Şu an rahat bir nefes alabiliriz. Çok mutluyuz takım olarak. Belki ilk maça göre de çok daha fazla acık çektik, baskı yedik fakat futbol bu. Futbol tüm yanlarıyla güzel.

Rakipte finale çıkma hedefiyle buraya geldi. Kötü olan şey maça kötü başladık ve rakip hemen maçın başında gol buldu ve demorolize olduk. Fakat bunlar futbolda olabilecek şeyler. Bunları hemen atlatıp başınızı kaldırmanız gerekiyor. Juventus maçında da böyle oldu. Golleri yedik fakat en sonunda hep çeviren biz oluyoruz. Baktığınız zaman üç ayrı devi eleyerek buraya geldik.

Dün de aynı şeyi söyledim. Keşke bana bir fırsat verilsede tüm maçları Bernabeu'da oynasak. Burada şansımız yaver gidiyor, taraftarımızın coşkusuyla maçı çevirebiliyoruz ve kazanabiliyoruz. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek.

Çok mutluyum. Özellikle Benzema için. Hak ediyor, gol atmayı hak ediyor ve çok çalışıyor. Fark yaratan bir oyuncu Benzema. Navas için de aynısını söyleyebilirim. Yaptığı sayısız kurtarışlarla bizi finale taşıdı. Rakibin hücum hattı ortada. Dünya çapında yıldızları var. Onları kurtarmak gerçekten olağanüstü. Kurtarışlar harikaydı. Onu tebrik ediyorum."

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