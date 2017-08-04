Zidane, Mbappe için bunu da yaptı...

İspanya'daki haberlere göre Monaco'nun genç oyuncusu Kylian Mbappe, Real Madrid'in radarında.

Marca'nın haberine göre Zidane, son günlerde adı büyük kulüplerle anılan Kylian Mbappe'yi, merakla takip ediyor.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca Gazetesi'ne göre Mbappe'nin ilk tercihinin Paris Saint Germain'e geçmek olduğunu ancak Fransız kulübünün Neymar için yaptığı büyük ödemeden sonra bunun mümkün olmayacağından, Mbappe'nin Real'i tercih ettiği söyleniyor; kulüplerin 135 milyon pound ile 170 milyon arasında bir meblada anlaştıkları, oyuncu ile de sözlü bir anlaşma olduğu da gelen bilgiler arasında.

Zidane, yönetim kuruluna takımda 4 hücum oyuncusu ile birden devam etmek istemediğini açıkladı.Bu nedenle Mbappe gelirse Karim Benzema,Gareth Bale,Cristiano Ronaldo üçlüsünden birinin satılması gündeme gelecek.

Bale'nin Bernabeu'da kalma isteğine rağmen sürekli tekrar eden sakatlıkları nedeniyle ipin ucunda olduğu söyleniyor.