Zidane: ''Çare İstanbul''
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray hakkında konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'dan Galatasaray sözleri geldi.
Mallorca yenilgisi sonrasında konuşan Fransız teknik adam, ''Artık İstanbul'u düşünmek zorundayız. Galatasaray'ı yenmekten başka çaremiz yok. Onlara karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Kazanmak için oynayacağız.'' dedi.
Galatasaray ile Real Madrid, 22 Ekim tarihinde karşı karşıya gelecek.
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