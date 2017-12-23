Zidane: 'Bu yenilgi canımızı çok yaktı'

Fransız çalıştırıcı şunları söyledi...

- İkinci yarıda tamamıyla kötü değildik. İkinci yarının ilk bölümüydü. Daha sonra kırmızı kartla birlikte daha ilk 10 dakikada adım atamaz hale geldik. Bu gelişmeler başımıza felaket gibi çöktü. Bu yenilgi bizim canımızı çok yaktı. İyi bir ilk yarı geçirdik. İlk golü atabilseydik farklı olabilirdi. Bunu yapamadık. Çok ağır bir mağlubiyet. Ama futbolun da gerçekleri. Lige havlu atmış değiliz. Tatilde iyi bir şekilde dinleneceğiz ve her maça galibiyet için çıkacağız.

- 11, 14 puan gibi sözlerden bahsetmek istemezdim. Bu başımıza geldi. Bununla mücadele etmeliyiz. Ligin ikinci yarısı oynanmadan şampiyonluk kimse adına cepte değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ligden kopmak söz konusu olursa Avrupa’ya konsantrasyon gerçekleşecek. Ama biz iyi olmak için elimizden geleni yapacağız. (Ajansspor)