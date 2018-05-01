Zidane, Bayern taktiğini açıkladı!
Basın toplantısında soruları yanıtlayan Fransız çalıştırıcı, hedeflerinin üçüncü kez kupaya uzanmak olduğunu ve Bayern karşısında skoru korumaya çalışmayacaklarını söyledi.
Erken gol bulmalıyız!
"İlk maçtaki skoru korumaya çıkmayacağız. Erken gol bulup işi bitirmek istiyoruz. Hedefimiz üst üste üçüncü kez finale çıkmak ve kupaya uzanmak." dedi.
Takımdaki geleceğimin bu maçla bir bağı olduğunu düşünmüyorum!
"La Liga ve Copa Del Rey'i Barcelona'ya kaptırmış olabiliriz ama Şampiyonlar Ligi'ndeki durumumuzun benim geleceğimle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Takım olarak tek düşüncemiz Bayern karşılaşması." açıklamasını yaptı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle