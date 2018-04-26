Zidane, Bayern Münih maçı sonrası konuştu! Acı çektik ama...
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Bayern Münih'i Marcelo ve Marco Asensio'nun golleriyle 2-1 mağlup etti ve rövanş karşılaşması için büyük avantaj sağladı.
Maç sonrası Real Madrid teknik direktörü Zidane açıklamalarda bulundu.
Zidane'nin açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:
"Bu skor ile mutlu olabiliriz. Burada kazanmak kolay değil, biraz acı çektik. Biraz daha iyi oynayabilirdik. Ama sonuçtan memnun olmalıyız. Oyunun başında sahaya iyi yerleşemedik. Keylor Nasa ikinci yarıda iki veya üç kurtarış yaptı ve ben onun çok iyi olduğunu düşünüyorum. "
"Top rakipteyken baya zorlandık. Ribery iyi oynadı. Ama ikinci bölümde Lucas Vazquez iyi iş çıkardı diyebilirim. Biz inanıyoruz. Bazen maçlara kötü başlayabilirsin ama sonunda daha iyi de olabilirsin. Bugün rakibn şansı vardı ama oyunu biz kontrol ettik."
"Ve Asensio, o top ile ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. İkinci maçıda kazanmak zorundayız. Henüz bitmedi. Bu skordan sonra henüz bitti diyemeyiz. Acı çekmeden başarıya ulaşamazsın."
"Isco sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Biz de onun pozisyonunda oynayan Asensio'yu oyuna aldık. Asensio takım dinamiklerinde çok iyi. Aynı zamanda savunmaya da yardım etti."
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