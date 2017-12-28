Eski Fenerbahçeliler All-Star maçında coştu!

Brezilya'da dün gece tam bir futbol resitali sergilendi. Maracana'da oynanan özel maçta futbolseverler Zico için bir araya geldi. Binlerce taraftar eski yıldızların golleriyle coşarak unutulmaz bir geceye tanıklık ettiler. Maçı ise Zico'nun kırmızı takımı 7-4 kazandı.

ALEX'TEN KENDİNE HAS GOL



Türk futbolunun yakından tanıdığı, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza da bu maçta yer aldı ve kendine has golünü filelerle buluşturdu.



MAÇ ZİCO İÇİN OYNANDI

Arthur Zico 89 dakika boyunca oyunda kaldı. Bir golün yanı sıra, Marinho'ya bir de asist yaptı. Oyundan çıkarken uzun süre ayakta alkışlanan Zico, yerini ise torunu Felipe bıraktı.

ADRİANO TRAFİĞE TAKILDI

İlk yarının 22.dakikasında maça yetişebilen Adriano, Maracana yolunda trafik olduğu için mücadeleye geç kaldığını söyledi. İlk yarının sonunda, 1987'de Union Cup'ta şampiyon olan Flamengo oyuncuları sahada onurlandırıldı. Kupanın bir kopyası ile kutlama yapıldı ve Maracana'da kırmızı-siyah parti düzenlendi.