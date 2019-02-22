Zenit'ten skandal itiraf! Semak-Tolgay kavgası...
Zenit'in ünlü futbolcusu Branislav Ivanovic, Fenerbahçe maçı sonrası ilginç açıklamalar yaptı....
UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit, temsilcimiz Fenerbahçe'yi elerken, maçın ardından Branislav Ivanovic Rus basınına konuştu.
Tur atlamalarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Ivanovic, Fenerbahçe gibi bir takımı eledik. Sonraki turlarda da çok güçlü takımlar var. Maçlara iyi konsatre olup hazırlanmalıyız. Bugün 2-1 sonrası oyundan biraz koptuk ama duygularımızı sahaya yansıtıp gerekeni yaptık." ifadelerini kullandı.
SEMAK-TOLGAY TARTIŞMASI BİZİ ATEŞLEDİ
Sırp futbolcu ayrıca Semak ile Tolgay Arslan arasında yaşanan gerilimin takıma olumlu etki yarattığını itiraf ederek, "Semak'ın girdiği tartışma takıma olumlu etki yaptı ve bizi ateşledi. O da maçın içindeydi ve futbolcular böyle durumlardan etkilenir." yorumunu yaptı.
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