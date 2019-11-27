Zenit sahasında Lyon'u iki golle geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Rus ekibi Zenit sahasında Fransız temsilcisi Lyon'u 2-0 mağlup etti.
Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takım rakibini her iki yarıda attığı 1'er golle mağlup etti. Rus ekibine galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Artem Dzyuba ve 84. dakikada Magomed Ozdoev kaydetti.
Bu sonuçla Zenit grupta puanını 7 yükselterek averajla Lyon'un üstüne çıktı.
Grubun diğer karşılaşması ise Leipzig ile Benfica arasında oynanacak.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle