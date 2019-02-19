Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Taraftarlar için deplasman açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriZenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Taraftarlar için deplasman açıklaması
GeriSpor Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Taraftarlar için deplasman açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
19.02.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Taraftarlar için deplasman açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Taraftarlar için deplasman açıklaması

Zenit Fenerbahçe maçı, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunda mücadele eden temsilcimiz için büyük önem arz ediyor. Kazanan takımın Son 16 Turunda mücadele edeceği UEFA Avrupa Liginde, Sarı Lacivertli temsilcimizin beraberlik alması da tur atlaması için yeterli olabilecek. Peki, Zenit Petersburg Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Zenit Fenerbahçe maçı için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. UEFA Avrupa Ligindeki emin adımlarını sürdüren Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit karşısında galibiyet ya da beraberlik alması halinde bir üst tura yükselecek. Peki, Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o  konu hakkında bazı bilgiler

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Liginin Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zenit Petersburg deplasmanında mücadele verecek. 21 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak olan karşılaşmanın Bein Sports ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Perşembe günü oynanacak olan diğer mücadeleler şu şekilde;

20.55 Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus)
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
20.55 Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre)
20.55 Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)
20.55 Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)
20.55 Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya)
20.55 Zenit (Rusya)-Fenerbahçe
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya)
23.00 Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya)
23.00 Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Galatasaray
23.00 Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç)

KULÜPTEN TARAFTARLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU 

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden taraftarlar için bazı duyurular yaptı. İşte, o açıklama;

"21 Şubat 2019 Perşembe günü, FC Zenit ve Fenerbahçe SK takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı için FC Zenit Kulübü ve St Petersburg polis yetkililerinin Rusya’ya gidecek ve Rusya’da karşılaşmayı izleyecek olan taraftarlarımızın toplu olarak stadyuma transfer edilmeleri ve stattaki kısıtlamalara ilişkin BİLDİRİLERİ, aşağıda yer almaktadır.

• BULUŞMA NOKTASI: Maç günü saat 18.00’de taraftarlarımızın Zhdanovskaya Naberezhnaya, #11, Shell Benzin İstasyonu’nun önünde transfer için toplanması gerekmektedir.

• Taraftarlarımızı taşıyacak otobüsler polis eşliğinde 19.00’da stada hareket edecektir.
• Transfer ücreti 350 Rus Rublesi’dir. Amerikan Doları, Türk Lirası ya da herhangi bir banka kartı ödeme için kabul edilmemektedir.
• Polis, Fenerbahçe taraftarlarının birlikte ya da tek başına yürümemelerini ve ev sahibi taraftarlarla karşılaşmamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını öneriyor."

Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Taraftarlar için deplasman açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Taraftarlar için deplasman açıklaması

Benfica Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Rizesporlu Boldrin: 'Bu takım alt lige düşmeyi hak etmiyor'

Trabzonspor’da 5 oyuncu altyapıya gönderildi