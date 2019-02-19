Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Taraftarlar için deplasman açıklaması
Zenit Fenerbahçe maçı, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunda mücadele eden temsilcimiz için büyük önem arz ediyor. Kazanan takımın Son 16 Turunda mücadele edeceği UEFA Avrupa Liginde, Sarı Lacivertli temsilcimizin beraberlik alması da tur atlaması için yeterli olabilecek. Peki, Zenit Petersburg Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Zenit Fenerbahçe maçı için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. UEFA Avrupa Ligindeki emin adımlarını sürdüren Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit karşısında galibiyet ya da beraberlik alması halinde bir üst tura yükselecek. Peki, Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Liginin Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zenit Petersburg deplasmanında mücadele verecek. 21 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak olan karşılaşmanın Bein Sports ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
Perşembe günü oynanacak olan diğer mücadeleler şu şekilde;
20.55 Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus)
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
20.55 Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre)
20.55 Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)
20.55 Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)
20.55 Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya)
20.55 Zenit (Rusya)-Fenerbahçe
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya)
23.00 Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya)
23.00 Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Galatasaray
23.00 Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç)
KULÜPTEN TARAFTARLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden taraftarlar için bazı duyurular yaptı. İşte, o açıklama;
"21 Şubat 2019 Perşembe günü, FC Zenit ve Fenerbahçe SK takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı için FC Zenit Kulübü ve St Petersburg polis yetkililerinin Rusya’ya gidecek ve Rusya’da karşılaşmayı izleyecek olan taraftarlarımızın toplu olarak stadyuma transfer edilmeleri ve stattaki kısıtlamalara ilişkin BİLDİRİLERİ, aşağıda yer almaktadır.
• BULUŞMA NOKTASI: Maç günü saat 18.00’de taraftarlarımızın Zhdanovskaya Naberezhnaya, #11, Shell Benzin İstasyonu’nun önünde transfer için toplanması gerekmektedir.
• Taraftarlarımızı taşıyacak otobüsler polis eşliğinde 19.00’da stada hareket edecektir.
• Transfer ücreti 350 Rus Rublesi’dir. Amerikan Doları, Türk Lirası ya da herhangi bir banka kartı ödeme için kabul edilmemektedir.
• Polis, Fenerbahçe taraftarlarının birlikte ya da tek başına yürümemelerini ve ev sahibi taraftarlarla karşılaşmamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını öneriyor."
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