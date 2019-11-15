Zeljko Obradovic'ten oyuncularına küfür
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 7 haftada 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta mücadelesinde de karşılaşmayı geride götüren Fenerbahçe'de koç Zeljko Obradovic adeta çılgına döndü.
Fark açılınca molada oyuncularına ağır sözler söyleyen koç Obradovic kameralara böyle yakalandı. Hepinizden utanıyorum diyen koçun oyuncularına küfür ettiği de ekranlara yansıdı.
Fenerbahçe Beko koçu Zeljko Obradovic CSKA karşısında fark açılınca molada oyuncularına ağır sözler söyledi pic.twitter.com/cEZhEUqjSQ
Fenerbahçe Beko koçu Zeljko Obradovic CSKA karşısında fark açılınca molada oyuncularına ağır sözler söyledi pic.twitter.com/cEZhEUqjSQ—Spor Arena (@sporarena) November15, 2019
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