Zeljko Obradovic: Zalgiris kazanmayÄ± hak etti
FenerbahÃ§e Beko BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi play-off Ã§eyrek finalinde Zalgiris'e 82-80 yenildikleri ve seride durumun 1-1'e geldiÄŸi ikinci maÃ§ta, Litvanya ekibinin kazanmayÄ± hak ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunan Obradovic, Zalgiris'i galibiyet iÃ§in tebrik ederek, "Ã‡ok iyi basketbol oynadÄ±lar. Ä°lk maÃ§tan sonra reaksiyon gÃ¶stermeleri normaldi. MaÃ§Ä± kazanacak noktaya getirsek de Zalgiris kazanmayÄ± hak etti. Play-off seviyesinde oynamadÄ±k. SavunmamÄ±z iki gÃ¼n Ã¶ncesine gÃ¶re Ã§ok farklÄ±ydÄ±. BÃ¶yle olduÄŸunda da her zaman antrenÃ¶r sorumludur. Orada daha iyi oynamak iÃ§in ne yapmamÄ±z gerektiÄŸini iyi anlamamÄ±z gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.Â
SavunmalarÄ±nÄ±n yeterli sertliÄŸi gÃ¶stermediÄŸini kaydeden SÄ±rp antrenÃ¶r, "HÃ¼cum aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼k. EÄŸer rakibinize yÃ¼ksek yÃ¼zdeyle oynama ÅŸansÄ± verirseniz, bÃ¶yle olur. HÃ¼cumda iyi oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlarda da savunma aÃ§Ä±sÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ kararlar verdik. Kendimizi hazÄ±rlayÄ±p, daha akÄ±llÄ± oynamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Zalgiris Ã§ok iyi bir takÄ±m ve Kaunas'ta da iyi mÃ¼cadele edeceklerdir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â
Vesely'nin iki maÃ§ta da faul problemi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, Obradovic, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:Â
"Oynama isteÄŸi yÃ¼ksek. SakatlÄ±k problemi yaÅŸadÄ±. ÃœÃ§ haftadÄ±r oynamÄ±yordu. Her ÅŸey Ã§ok bÃ¼yÃ¼k istekle oynamasÄ±ndan oluyor. TakÄ±m iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir oyuncu. Mutlaka geri dÃ¶necektir. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki maÃ§larda kalitesini gÃ¶sterecektir."Â
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