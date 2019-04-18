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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Basketbol
18.04.2019 - 23:34, Son GÃ¼ncelleme:

Zeljko Obradovic: Zalgiris kazanmayÄ± hak etti

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Zeljko Obradovic: Zalgiris kazanmayÄ± hak etti

FenerbahÃ§e Beko BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi play-off Ã§eyrek finalinde Zalgiris'e 82-80 yenildikleri ve seride durumun 1-1'e geldiÄŸi ikinci maÃ§ta, Litvanya ekibinin kazanmayÄ± hak ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunan Obradovic, Zalgiris'i galibiyet iÃ§in tebrik ederek, "Ã‡ok iyi basketbol oynadÄ±lar. Ä°lk maÃ§tan sonra reaksiyon gÃ¶stermeleri normaldi. MaÃ§Ä± kazanacak noktaya getirsek de Zalgiris kazanmayÄ± hak etti. Play-off seviyesinde oynamadÄ±k. SavunmamÄ±z iki gÃ¼n Ã¶ncesine gÃ¶re Ã§ok farklÄ±ydÄ±. BÃ¶yle olduÄŸunda da her zaman antrenÃ¶r sorumludur. Orada daha iyi oynamak iÃ§in ne yapmamÄ±z gerektiÄŸini iyi anlamamÄ±z gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.Â 

SavunmalarÄ±nÄ±n yeterli sertliÄŸi gÃ¶stermediÄŸini kaydeden SÄ±rp antrenÃ¶r, "HÃ¼cum aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼k. EÄŸer rakibinize yÃ¼ksek yÃ¼zdeyle oynama ÅŸansÄ± verirseniz, bÃ¶yle olur. HÃ¼cumda iyi oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlarda da savunma aÃ§Ä±sÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ kararlar verdik. Kendimizi hazÄ±rlayÄ±p, daha akÄ±llÄ± oynamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Zalgiris Ã§ok iyi bir takÄ±m ve Kaunas'ta da iyi mÃ¼cadele edeceklerdir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

Vesely'nin iki maÃ§ta da faul problemi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, Obradovic, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:Â 

"Oynama isteÄŸi yÃ¼ksek. SakatlÄ±k problemi yaÅŸadÄ±. ÃœÃ§ haftadÄ±r oynamÄ±yordu. Her ÅŸey Ã§ok bÃ¼yÃ¼k istekle oynamasÄ±ndan oluyor. TakÄ±m iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir oyuncu. Mutlaka geri dÃ¶necektir. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki maÃ§larda kalitesini gÃ¶sterecektir."Â 

FenerbahÃ§e Beko 80-82 Zalgiris
Fenerbahçe Beko 80-82 Zalgiris
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