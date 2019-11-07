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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
aa-spor
07.11.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Zeljko Obradovic: "Reaksiyon göstermemiz gerekiyor''

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Zeljko Obradovic: "Reaksiyon göstermemiz gerekiyor''

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde kötü gidişat nedeniyle reaksiyon göstermeleri gereken bir durumda olduklarını belirtti.

Deneyimli başantrenör Obradovic ve sarı-lacivertli basketbol takımının oyuncularından Nikola Kalinic'in, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarınki Bayern Münih maçına ilişkin açıklamaları, kulübün internet sitesinde yer aldı.

Almanya temsilcisine karşı takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade eden 59 yaşındaki başantrenör, "Galibiyete ulaşmak için reaksiyon göstermemiz gereken bir durumda olduğumuz çok açık. Zalgiris mücadelesinde, geçmiş karşılaşmalara kıyasla tamamen farklı bir oyun ortaya koyduk. Bu maçta takımım çok pozitif bir reaksiyon gösterdi. O mücadelenin son bölümünde, basketbol sahalarında nadiren de olsa yaşanabilen bir durum oluştu." şeklinde görüş belirtti.

Bayern Münih'in çok iyi basketbol oynayabilen bir ekip olduğunu vurgulayan Obradovic, "Hem savunmada hem de hücumda çok belirgin bir yapıları var. Taraftarlarımızdan yine çok güçlü bir yardım alacağımızı umuyorum. Takım olarak birlikte mücadele edecek ve elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koymaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon her maçın çok zor geçtiğini aktaran Kalinic ise şunları kaydetti:

"Rakibimizle ilgili birçok bilgiye sahibiz. Evet, son maçımızı son dakikada kaybettik ancak bana göre uzun süre iyi bir basketbol oynadık. Üzerine koyarak sürdürmek istediğimiz trend bu. Gün geçtikçe daha iyi oynamak ve her maçta kendimizi geliştirmek istiyoruz. Oyunumuzu geliştirmeye devam ettiğimiz sürece, çok istediğimiz galibiyetler de gelmeye başlayacaktır. Bu sayede puan durumunda da çok daha iyi bir yere yükseleceğimize inanıyorum."

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Zeljko Obradovic: Reaksiyon göstermemiz gerekiyor

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