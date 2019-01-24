Zeljko Obradovic: "Özel bir takıma karşı özel bir galibiyet aldık"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriZeljko Obradovic: "Özel bir takıma karşı özel bir galibiyet aldık"
GeriBasketbol Zeljko Obradovic: "Özel bir takıma karşı özel bir galibiyet aldık"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
İHA
24.01.2019 - 23:53, Son Güncelleme:

Zeljko Obradovic: "Özel bir takıma karşı özel bir galibiyet aldık"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zeljko Obradovic: "Özel bir takıma karşı özel bir galibiyet aldık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Olympiacos galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Özel bir takıma karşı özel bir galibiyet aldık" dedi. 

THY Euroleague'in 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiacos’u 90-75 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başantrenör Zeljko Obradovic, “Maçın öncesinde de söylediğim gibi Olympiacos’a karşı oynamak her zaman özeldir. Onlara karşı gerekli olan her şeye hazırlanmak gerekiyor. Onların maçında savunma çok önemli, savunma değişiklikleri ve tam saha pres önemlidir. Onlara karşı her zaman ekstra konsantrasyonla oynamanız gerekiyor ve bugün takım olarak bunu gösterdiler. Maçın ilk saniyesinden son saniyesine kadar savaştılar. Bütün bunlardan dolayı da çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Takımdan dolayı çok gurur duyuyorum. Odaklanmıştık. Müsabakanın bu seviyesinde iniş çıkış yaşayabilirsiniz ama agresif savunmamız bize çok güzel şeyler getirdi. Onların savunmasını çok iyi okumamızda faydası oldu. Oyuncularımı bir güzel maç için daha tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da güzel bir gece için teşekkür ediyorum. Umarım gelecekte de aynen devam ederler” dedi. 

Zeljko Obradovic: Özel bir takıma karşı özel bir galibiyet aldık



"Vesely dizinde çok fazla acısı olmasına rağmen oynadı"

 Özellikle Ali Muhammed ve Jan Vesely’nin Olympiacos karşısındaki performansını değerlendiren Zeljko Obradovic, “İsimlerden çok fazla bahsetmeyi sevmem ama Ali Muhammed’den bahsetmek istiyorum. Bu akşam 10 asist yaptı, takım için oynadı ve takım işi en önemlisidir. Ben ona inanırım. Sahaya çıkan bütün oyuncular da katkıda bulundu. Bir oyuncudan daha bahsetmek istiyorum: Jan Vesely. Hem Gran Canaria maçında hem de bugün dizinde çok fazla acısı olmasına rağmen oynadı. Üstelik tek idmanla sahadaydı. Sadece takıma yardım etmek istedi. Ona da teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 


"İşimiz gerçekten çok kolay değil" 

Zeljko Obradovic, Euroleague’de mücadele eden takımların son dönemde koçlarıyla yollarını ayırmaları konusundaysa, “David Blatt’ın düşüncesine katılıyorum. İş arkadaşlarıma çok üzülüyorum ama maalesef bizim elimizde değil. Güç takım sahiplerinde ve başkanlarında. Onlar ne karar verirse ona uymak zorunda kalıyoruz. Ama geçmişe bakarsak sabırlı olan kulüpler her zaman başarılı oluyorlar. İşimiz gerçekten çok kolay değil. Çok fazla maç var ve bazen bunları düzeltmek için yeterli zamanımız olmuyor ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor” şeklinde bir açıklamada bulundu. 

Obradovic, sözlerini şu şekilde noktaladı: 

“20 maçta 18 galibiyet almamıza ilişkin ben bunları düşünmüyorum ve oyuncularımıza da bunları düşünmemelerini söylüyorum. Daha önümüzde 10 maç var. Bizim sezon başından itibaren ilk hedefimiz ilk 8’de yer almaktı. Şu an iyi durumdayız ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Biz maç maç ilerliyoruz ve oyunculara da her zaman bunu söylüyorum.” 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ahmet Taşyürek: "Fenerbahçe'den fizik olarak üstündük"

Ersun Yanal'dan 1 dakika 10 saniyelik basın toplantısı

Lider Fenerbahçe'den Olypmiakos'a geçit yok!

Ahmet Ercanlar: "Fenerbahçe böyle zulüm görmedi"