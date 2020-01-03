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Haber Giriş: 03.01.2020 - 01:45,Son Güncelleme:/

Zeljko Obradovic: "Önümüzde uzun bir yol var"

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Zeljko Obradovic: "Önümüzde uzun bir yol var"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague'de Olympiakos'u 96-87 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Euroleague'de Olympiakos'u 96-87 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Fenebrahçe Beko'da başantrenör Obradovic, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İlk olarak 100-98 kaybedilen Valencia maçına değinen Obradovic, “Aslında Valencia maçında konsantrasyon açısından daha iyi oynadık. Buradan daha iyiydik.” dedi.

Olympiakos karşısında ise maça agresif savunmayla başladıklarını belirten Obradovic, “13 top kaybı yapmalarını sağladık, 11 top çalmamız vardı. O yüzden savunmada doğru başladık. Çok akıllı oynadık ve bunun yanında çok iyi bir 3 sayı yüzdemiz var. Ribauntlardaki denge de normaldi, iyiydi. Herkes yeni yılda yeni başlangıcı konuşuyor. Bu sahada saygı duyduğumuz bir takıma karşı galibiyet almamız çok önemli. Önümüzde uzun bir yol var, bu şekilde devam etmeliyiz. Oyuncularımı galibiyet için tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Zeljko Obradovic: Önümüzde uzun bir yol var

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