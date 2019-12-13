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Futbol
AA
13.12.2019 - 00:19, Son Güncelleme:

Zeljko Obradovic: "Kazanmamız imkansızdı"

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Zeljko Obradovic: "Kazanmamız imkansızdı"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında 81-73 yenildikleri Anadolu Efes'in hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, agresif savunmayla maça başlamaya çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İyi başlamamıza rağmen çok kolay sayı bulmalarına izin verdik ilk yarıda. Üçüncü çeyrekte maçın sonucu belirlendi aslında. Ondan sonra da yaptığımız her şey maça geri gelebilmek içindi. Çok iyi bir takım ve maçı kontrol eden oyunculara sahip. Maçın sonunda yaklaştıysak da kazanmamız neredeyse imkansızdı.

Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, kesinlikle kazanmayı hak ettiler. Maçın başından sonuna kadar savaşmaya çalıştık. Bazı anlarda akıllı oynamadık. Taraftarımız hala şansımızın devam ettiğine inanarak bizi desteklemeye devam etsinler."

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