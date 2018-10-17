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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
17.10.2018 - 23:48, Son Güncelleme:

Zeljko Obradovic: Herkesin zamanı gelecek

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Zeljko Obradovic: Herkesin zamanı gelecek

THY Avrupa Ligi ikinci hafta müsabakasında Fenerbahçe kendi sahasında Khimki Moskova'yı 93-85 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Khimki Moskova Başantrenörü Georgios Bartzokas basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Genel olarak iyi bir maç olduğunu söyleyen Obradovic, "Çok fazla 3 sayı kullanmayı seven bir takımla oynadık. Savunmada iyi oynayarak onları engellemeye çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlara da güzel atmosfer için teşekkür ediyorum" dedi.

OBRADOVIC: "ALİ MUHAMMED ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU"

Ali Muhammed'in kalitesinin farkında olduğunu ve çok karakterli bir oyuncu olduğunu belirten deneyimli koç, "Sahaya çıktığında çok iyi oynuyor. Maçın her alanında daha hazır olması gerekiyor. Çok önemli anlarda bugün muhteşemdi. Çok iyi kararlar aldı. Bazı iyi olmayan kararları da vardı. Bu da maçın bir parçası" ifadelerini kullandı.

Takımda herkesin zamanının geleceğini belirten Obradovic, şöyle konuştu: "Önümüzdeki 13 maçın 10'unu deplasmanda. Böyle bir programda herkesin takıma destek olması gerekiyor. Herkesin zamanı gelecek. Takımın hem vücut hem de akıl olarak taze kalmasını sağlamamız gerekiyor. Her sezon olduğu gibi yolumuza devam edeceğiz."

BARTZOKAS: "YAPTIĞINIZ HATALARI FENERBAHÇE DEĞERLENDİRİR"

Khimki Başantrenörü Georgios Bartzokas ise şunları söyledi: "Yaptığımız hataları Fenerbahçe iyi değerlendirdi. Tipik bir Avrupa Ligi maçıydı. Kazanmak için şansımız da oldu ama burada kazanmak kolay değil. Yaptığınız hataları Fenerbahçe değerlendirir. Bu maçı unutup Anadolu Efes maçına konsantre olmamız gerekir. Anadolu Efes maçında ilk iki maça göre daha iyi savunma yapmamız gerekiyor."

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