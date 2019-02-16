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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
16.02.2019 - 22:16, Son Güncelleme:

Zeljko Obradovic: "Güzel giden sezonu taçlandırmak istiyoruz"

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Zeljko Obradovic: "Güzel giden sezonu taçlandırmak istiyoruz"

Ankara’da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom takımları karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Tamamen beklediğimiz gibi bir maç oldu” diye konuştu. 

Ankara Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 73- 65 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Obradovic, “Tamamen beklediğimiz gibi bir maç oldu. Çok zor ve duygusal bir maçtı. Türk Telekom’un iyi bir motivasyonla oynamasını bekliyordum. Bizim takımımızda aynı motivasyonla oynamalıydı. İki takım da son ana kadar maçı kazanmak için savaştılar. Son 2 dakikadaki küçük detaylar maçın sonucunu belirledi. Artık bu maç üzerine düşünecek çok fazla bir vaktimiz yok. Yarın bir final var. Oyuncularımı tebrik ederim büyük bir kupa kazanma ihtimali aldılar” şeklinde konuştu. Fenerbahçe Beko'da takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise yaptığı açıklamada, “Maçın başından sonuna itibaren sert bir maç oldu. Biz de o sertliğe basketbol kuralları içerisinde karşılık vermeye çalıştık. Telekom kendi evinde oynamasına rağmen bizim taraftarımız salonda yerini aldı. İyi bir galibiyet oldu. Yarın final maçı oynayacağız. Güzel giden sezonumuzu yarın sezon ortasında taçlandırmak istiyoruz. Yarın en iyi şekilde sahaya çıkıp seyircimizle birlikte bir bütün olacağız” ifadelerini kullandı. 

Zeljko Obradovic: Güzel giden sezonu taçlandırmak istiyoruz

KAPTANA SERT UYARILAR

Ankara’da düzenlenen basketbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko’yla, Türk Telekom karşı karşıya geldi. Son anlara kadar kıran kırana geçen maçın 4. Periyotunda Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, çileden çıktı. 

Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 73-65 mağlup etti. Son 2 dakikasına kadar eşit giden müsabakada Türk Telekom takımından Vladimr Stimac’ın kaçırdığı pozisyon sonrası Kostas Sloukas’ın basketi kazananı belirledi. 

Maçın son periyodunda Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, takımının yaptığı basit hatalarla adeta kendinden geçti. Oyunun bir bölümünde kaptan Melih Mahmutoğlu’nu yanına çağırarak sert bir şekilde uyarılarda bulundu. Obradovic’in, Fenerbahçe Beko takım kaptanına fiziki müdahaleleri de gözlerden kaçmadı. 

Zeljko Obradovic: Güzel giden sezonu taçlandırmak istiyoruz

Zeljko Obradovic: Güzel giden sezonu taçlandırmak istiyoruz

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