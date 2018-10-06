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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
06.10.2018 - 20:06, Son Güncelleme:

Zeljko Obradovic: Daha çok çalışmamız lazım

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Zeljko Obradovic: Daha çok çalışmamız lazım

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic alınan galibiyet sonrası yaptığı konuşmada, oyuncularının göstermiş olduğu reaksiyonunun çok iyi olduğunu söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup etti. Müsabaka ardından konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, çok zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Daha çok çalışmaya gerek duyduğumuz oldukça net ve maç maç ilerleyip neler değiştirdiğimizi görmemiz gerekiyor. Oyuncuların reaksiyonu çok iyiydi ve bundan dolayı çok mutluyum. Sezon uzun ve önümüzde 70 maçtan fazla maç var o yüzden sabırlı olmalıyız. Her maçta olduğu gibi olumlu olumsuz şeyler vardı ama sezon başında bunlar çok doğal. Her zaman söylediğim gibi herkesin sağlıklı olup takıma yardımcı olmaya hazır olması gerekiyor. 100 günden sonra maça çıkmak çok mutluluk vericiydi. Taraftara çok teşekkür ediyorum çok güzel karşıladılar. Bütün sene boyunca bizim için çok önemliler. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar ve güzel bir performans sergilediler” diye konuştu.

Nicolo Melli: “Çok zor bir maçtı”

Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Nicolo Melli ise, çok zor bir maç olduğunu anlatarak, “İlk maça derbiyle başladık. 2-3 gün önce kupayı kaybettikten sonra bu maçı oynamış olduk. Kimyamızı toparlamamız gereken şeyler var. Euro League maçına konsantreyiz. Beşiktaş bizi çok zorladı” şeklinde konuştu.

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