Zeljko Buvac kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda görev aldı?
Zeljko Buvac, adının zaman zaman Türk takımlarıyla anılmasının ardından araştırılan isim oldu. Dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Kloop'un teknik kadrosunun vazgeçilmez ismi olan Zeljko Buvac, kariyeri boyunca Mainz, B.Dortmund ve Liverpool gibi takımlarda antrenörlük yapmıştır. Peki, Zeljko Buvac kimdir kaç yaşındadır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
Zeljko Buvac, 13 Eylül 1961 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya gelmiştir. Bosna-Hersek kökenli olan Buvac, oyunculuk kariyerine Bosna Hersek takımı olan Rudar Prijedor'da başlamıştır. Buradaki kariyerini yine aynı lig içerisinde mücadelesini sürdüren FK Borac Banja Luka takımında devam ettiren Buvac, yaklaşık 6 sene sonra Alman kulübü olan Rot-Weiß Erfurt'a transfer olmuştur.
1992 yılında Mainz tarafından keşfedilen oyuncu, 3 yıl boyunca bu takımda forma giymiştir. Buvac'ın futbol hayatındak, son adresi ise SC Neukirchen takımı olmuştur. 1999 yılında futbola noktayı koyan Buvac, antrenörlük hayatına başlamıştır.
Kariyerini tamamladığı SC Neukirchen taakımında teknik direktörlük koltuğuna oturan Buvac, 2 yıl sonra buradan ayrılarak Jürgen Kloop'un yönettiği Mainz 05 takımında antrenörlüğe başlamıştır.
Jürgen Kloop'un her gittiği takıma yanında götürdüğü Zeljko Buvac, Borussia Dortmund ve Liverpool ile kariyerini sürdürmektedir.
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