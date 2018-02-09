Zeki Yavru'dan Trabzonspor maçına bakış!

Futbola memleketi Trabzon'da 2007 yılında başlayan ve Kayserispor'da bir sezon kiralık forma giymesinin ardından başkent ekibine transfer olan 1991 doğumlu Zeki Yavru ile kırmızı-siyahlı ekibin altyapısında yetişen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı kaleyi koruyan 1994 doğumlu Taha Cengiz Demirtaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacakları Trabzonspor maçı öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Kayserispor'da oynarken de bordo-mavili ekibi karşı forma giydiğini ve gol attığını hatırlatan Zeki Yavru, "Eskiden duygusal açıdan bizim için önemliydi. Bizim şehrimiz. Orada doğduk, büyüdük, orada toprağa gireceğiz. Bu iş profesyonel, kiminle oynarsan oyna önemli değil. Burada ekmek yiyorum, bu takım için sonuna kadar elimden gelen mücadeleyi vermek zorundayım." dedi.



Trabzonspor ile Gençlerbirliği'nin teknik direktör değişikliklerinin ardından ivme yakaladığına dikkati çeken Zeki Yavru, şöyle devam etti:

"Rakibimiz son 4 haftadır berabere kalıyor, kazanmak isteyecektir ancak bizim de durumumuz ortada. İç sahada üst üste oynayacağımız iki maçtan galibiyetle, en kötü 4 puanla ayrılmak istiyoruz. Evimizin avantajını değerlendirmek zorundayız. Rakiplerimiz birbiriyle oynuyor, artık zor sürece giriyoruz. Geçen hafta aldığımız bir puan belki 3-5 puan değerindeydi. Bu saatten sonra bizim için her maç önemli."



"MIRILDANMALAR OLUR"



Zeki Yavru, bordo-mavili ekibin galip geldiğinde ya da yenildiğinde Trabzon kentinin farklı havaya büründüğünü vurguladı.

"Trabzon başka bir şehir." diyen Zeki Yavru, memleketindeki futbol sevgisine dair şu yorumu yaptı:

"Bizim insanlarımız başka. Trabzon başka bir şehir. Sevinçlerini, duygularını, en üst düzeyde, hüzünlerini en dipte yaşayan, yenilgilerde galibiyetlerde çok farklı havaya bürünen bir şehir. Yarın iyi mücadele etsem, 'Bizden giden uçtu, bizden giden bize bileniyor.' gibi mırıldanmalar olur. Eskiden beri bu yorumlar yapılır ama böyle bir şey yok. Herkes gittiği yerde işinin hakkını vermeye çalışıyor."



TAHA CENGİZ: "HOPF BENDEN ÇOK SEVİNDİ"



Gençlerbirliği altyapısında yetişen Taha Cengiz Demirtaş ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı kaleyi koruyacağını öğrendiğinde kaleci Johannes Hopf'un kendisinden çok sevindiğini söyledi.



Hopf'un çok değerli bir kaleci olduğunu vurgulayan Taha Cengiz, "Oynadığımı duyduğunda çok mutlu oldu ve destek verdi. Büyük bir maç oynamaya ihtiyacım vardı. Kendimi göstermek, verdiğim emeklerin, bana verilen emeklerin karşılığı adına ihtiyacım vardı. Güzel geçti. Olumlu dönüşler oldu. Başarılı olmak ve Hopf'u geçmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.



"Zorlu bir süreçteyiz. Kupadan elendik, bir yanımız üzüldü. Artık lige önem vereceğiz." ifadelerini kullanan Taha Cengiz, şöyle devam etti:

"Ligde iki hafta içerideyiz. Önemli maçlarımızı kazanıp bir an evvel yukarıya çıkmak istiyoruz. Taraftarımızı haddim olmasa bile maça davet ediyorum, onlarla bütünleşerek Trabzonspor'u yenebileceğimizi düşünüyoruz. Bu maçı kazanırsak Göztepe karşılaşması bizim için yukarı basamaklara çıkmak adına önemli olacak."



Gençlerbirliği altyapısından çok sayıda oyuncu çıktığına değinen Taha Cengiz, "Adı üstünde Gençlerbirliği. Gençlere önem veren bir kulüp. Hocamız da gençlere çok önem veriyor. Umarım altyapıdan daha çok arkadaş gelecek, inşallah birlikte güzel günler göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.