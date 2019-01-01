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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
01.01.2019 - 22:26, Son Güncelleme:

Zeki Yavru: "Trabzonspor'u şikayet etmedim"

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Zeki Yavru: "Trabzonspor'u şikayet etmedim"

Trabzonspor’un satış listesine koyduğu Zeki Yavru, bordo-mavili kulübü TFF’ye ya da başka bir adli makama şikayet etmediğini söyledi.

Zeki Yavru, hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Trabzonspor’u, TFF’ye şikayet ettiği yönünde hakkında asılsız haberler çıktığını belirten Zeki Yavru, “Profesyonel hayatım boyunca bu tür polemiklere girmemeye ve sessiz kalmaya önem verdim.

Ancak gerek sezon başında imza sürecimde gerekse de şimdi şahsımı itibarsızlaştırma çalışmaları olduğunu ve bunun çok sevdiğim Trabzonspor üzerinden yürütüldüğünü üzüntüyle görmekteyim. Birçok kez haksızlığa uğramış olmama rağmen hayatımda hiçbir zaman Trabzonspor Kulübünü ne TFF’ ye ne de başka adli makamlara şikayet etmedim. Etmem, etmeyeceğim. Bir insanın doğduğu büyüdüğü ve gönülden bağlı olduğu şehrin takımını şikayet etmesi benim hayat görüşüme göre en hafif tabiriyle saygısızlıktır. Öncelikle bunun bilinmesini isterim” dedi 

Trabzonspor Kulübü'nün bugüne kadar almış olduğu her karara saygı duyduğunu belirten Zeki Yavru, “Bu dönemde alınan hak etmediğim kadro dışı kararına da saygı duyup Trabzonspor Kulübü için elimden geleni yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı. 

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