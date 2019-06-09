Zeki Çelik'ten bomba paylaşım! Yusuf Yazıcı... | Transfer haberleri...
A Milli Takımımız'ın sağ bekinde başarıyla görev yapan Mehmet Zeki Çelik, İzlanda yolculuğu sırasında Yusuf Yazıcı'yla birlikte paylaşım yaptı...
Fransa maçındaki performansıyla göz dolduran, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik, İzlanda yolculuğu sırasında Yusuf Yazıcı'yla birlikte paylaşım yaptı.
Zeki Çelik'in "Neden olmasın" paylaşımına, Yusuf Yazıcı da "İnşallah kardeşim" diyerek cevap verdi.
İşte o paylaşım;
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Yusuf Yazıcı bordo mavi renklere boyattığı araba ile Trabzon turu attı ve vatandaşları gidecekleri yere kadar götürdü. İzleyelim...
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