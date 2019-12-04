Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı oynadı, Lille kazandı!
Fransa Ligi'nde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, zorlu Lyon deplasmanından 3 puan ile döndü.
Lille, Ligue 1'in 16. hafta maçında Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Ikone kaydetti.
Lille'de Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 76. dakikada oyuna girdi.
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