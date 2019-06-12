Zeki Çelik kimdir kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?
A Milli Takım formasıyla çıktığı mücadelelerde boy gösteren Zeki Çelik, gösterdiği performansla birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Bursaspor alt yapısında başladığı kariyerini Fransa'da devam ettiren milli futbolcu, milli formayı U16-17-18-21 kadrolarında da terletti. Peki, Zeki Çelik kimdir ve kaç yaşında? İşte, oynadığı takımlar ve hakkında detaylı bilgiler
Mehmet Zeki Çelik, 17 Şubat 1997 Bursa doğumludur. Futbol kariyerine henüz 11 yaşındayken Yavuz Selimspor takımında başlayan Zeki Çelik, 1 yıl burada top koşturduktan sonra 2009 yılında Bursaspor'a transfer olmuştur. 2015 yılına kadar takımın alt yapısında forma giyen Zeki Çelik, 2015-2016 sezonunda bir yıllığına Bursa Nilüfer takımına kiralanmıştır.
2016 yılında İstanbulspor tarafından 1 milyon 250 bin euro bedelle bonservisi alınan Zeki Çelik, 2 yıl sonra Fransız Lille kulübü tarafından keşfedilmiş ve 2 milyon 500 bin euro bedelle transfer edilmiştir.
Sağ bek mevkisinde forma giyen 1,80 boyundaki Mehmet Zeki Çelik, sağ ayağına hakimdir.
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