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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Koray DURKAL
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zekeriya Alp'in alkışlanacak kararı

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Zekeriya Alp'in alkışlanacak kararı

TFF'nin maaş teklifini yine geri çevirdi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, alkışlanacak bir karara imza attı. Alp, TFF’nin kendisine ödemek istediği maaşı kabul etmedi. TFF Yönetim Kurulu, “Başkan bu paranın zaten muhasebemizden hukuken de çıkması lazım. Ödemem gibi bir durum mümkün değil” dedi. Alp’in de bunun üzerine, “O zaman siz bana ödeyeceğiniz maaş bir
sivil toplum kuruluşuna bağışlayın ve oradan makbuz” alın dediği öğrenildi..

2012’DE DE ALMADI

Zekeriya Alp’in bu alkışlık davranışının bir ilk olmadığı da ortaya çıktı. Zarif kişiliğiyle spor kamuoyunda taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanmış olan Zekeriya Alp’in, 2012 yılında ilk MHK Başkanlığı döneminde de TFF’den ücret almadığı öğrenildi. Alp, futbol dünyasında nadir rastlanacak davranışa ikinci kez imza atarak, bir kez daha takdirleri topladı. Beşiktaş’ın efsane futbolcularından olan Zekeriya Alp, genelde eski hakemlerin başkanlık yaptığı MHK’nın hakem kökenli olmayan başkanlarından biri olarak Türk futbolunun kayıtlarına geçti.

İLKLERE İMZA ATTI

Zekeriya Alp, ilk görev yaptığı 2012-2014 arasındaki döneminde bir ilke imza atmıştı. Alp yönetimi her hafta bir basın toplantısı düzenlemiş ve hakemlerin müsabakalarda verdiği kararları kamuoyu önünde değerlendirmişti. Bu sezon bir kez daha MHK Başkanlığı’na gelen Alp yönetimi bir ilki daha gerçekleştirdi. MHK, eski dönemlerin aksine, bu sezon maçları yönetecek hakemleri perşembe yerine çarşamba günü açıklamaya başladı.

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