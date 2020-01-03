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Haber Giriş: 03.01.2020 - 11:02,Son Güncelleme:/

Zekeriya Alp Zorlu görüşmesinin detayını anlattı! Ali Koç'un sözleri...

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Zekeriya Alp Zorlu görüşmesinin detayını anlattı! Ali Koç'un sözleri...

MHK Başkanı Zekeriya Alp, gündeme oturan Zorlu görüşmesinin detaylarını aktardı.

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'de ilk yarının değerlendirildiği toplantıda VAR uygulamalarını değerlendirdi.

Alp, gündeme oturan Zorlu'daki görüşme ile ilgili 'Adaletin mekanı olmaz' ifadelerini kullanırken Alanya maçının tekrar edilip edilmemesi konusunda da açıklamalar yaptı. 

Zekeriya Alp, Zorlu'da görüşme hakkında "Zorlu'daki görüşmede benim bulunmamın sebebi, kamuoyuna yansıyan ve hakemlerle ilgili şikayetlere dair orada bulundum." şeklinde konuşurken Ali Koç'un kendisine 'İkna oldum, teşekkür ederim' dediğini aktardı.

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