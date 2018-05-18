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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
18.05.2018 - 22:54, Son Güncelleme:

Zejko Obradovic: Finalde olmayı hak ediyoruz

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Zejko Obradovic: Finalde olmayı hak ediyoruz

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Zalgiris Kaunas'ı 76-67 yenerek finale çıktıkları maçla ilgili, "Takım olarak finalde olmayı hak ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir takımız" dedi.

Finalde olmayı hak ettiklerini ifade eden Obradovic, "Karakterlerini çok iyi bildiğimiz bir takıma karşı oynadık. Koçları sayesinde önemli bir karakter ortaya koyuyorlar. Fark ne kadar 10-12 sayıya çıksa da hep geri dönme hamlesi yaptılar. Bunu bekliyorduk. Finalde olmayı hak ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir takımız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Üst üste 3'üncü kez finaldeyiz. Takım kimyası da çok önemli. Muhteşem bir takım kimyası oluşturduk. Türkiye'den gelen tüm basketbol severlere ve Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum. Onlar elde ettiğimiz başarıların en önemli parçası. Bizi destekleyen Sırp spor severleride gördüm. Zalgiris'e karşı çok iyi hazırlandık. Jasikevicius mola aldığında nasıl 3 sayı çizeceğini de biliyordum. Bu imkanı fazla vermedik" ifadelerini kullandı.

"HERKES ONUN GİBİ KARAKTERE SAHİP DEĞİL"

Ali Muhammed'in olağanüstü bir maç çıkardığını ifade eden Obradovic, "Ali Muhammed'in performansı bazıları için sürpriz olmuştur. Fazla süre almıyordu. Antrenmanlarda gözlerinin içindeki o ışığı görebiliyorum. 12 dakikadan az süre aldı ve 19 sayı attı. Herkes onun gibi karaktere sahip değil. Olağanüstü bir maç çıkardı. Diğer oyuncularım da öyle. Finale çıkmamızda her birinin katkısı oldu" diye konuştu.

"THOMPSON 1 DAKİKA BİLE OYNASA ELİNDEN GELENİ YAPAR"

Jason Thompson ve Kostas Sloukas ile ilgili de konuşan tecrübeli antrenör, "26 yıldır başantrenörlük yapıyorum. Rastladığım en düzgün karakterlerden birisi de Thompson. 1 dakika bile oynasa elinden geleni yapar, önemli bir oyuncu. Sloukas ise bizim beynimiz. Galiba arka arkaya 5'inci finali. Takımın yıldızı ben değilim. Benim oyuncularım sahada. Onlar asıl çalışanlar. Her şey oyuncularım sayesinde" diye konuştu.

SARUNAS JASİKEVİCİUS : "DONUK KALDIK"

İlginç bir maç olduğunu belirten Sarunas Jasikevicius, "En doğru kelime 'Donuk kaldık'. Atmosferden de etkilendik. Müthiş bir oyun beklemiyordum ama daha fiziksel oynayabilirdik. Oyun kurucumuza çok baskı kurdular ve bu bizi etkiledi. Maçın son bölümünde Ali Muhammed çok önemli bir faktör olarak ortaya çıktı. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Açıkçası savunmada onu durdurmak için daha agresif olabilirdik. Takımımı tebrik ediyorum, çok büyük başarılar elde ettiler. Daha işimiz bitmedi, üçüncülük maçını kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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