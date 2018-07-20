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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.07.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Zehiroğlu: En az 5 takviye daha planlıyoruz

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Zehiroğlu: En az 5 takviye daha planlıyoruz

Çaykur Rizespor yönetim kurulu üyesi Ahmet Yılmaz Zehiroğlu, 1-2 gün içerisinde Slovenya kampına yeni transferlerin katılabileceğini söyledi.

Kamp çalışmalarının devam ettiğini belirten Zehiroğlu, "Hocamız üç periyotta Rize, Erzurum ve son olarak Slovenya’da kamp programı planladı. 3 gündür Slovenya’dayız ve çalışmalarımız düzenli olarak devam ediyor" dedi.

"BUGÜN YARIN 1-2 TRANSFER GELEBİLİR"

Transfer çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Zehiroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hocamızın istekleri doğrultusunda futbolcular arıyoruz. Bugün yarın birkaç futbolcumuz kampa katılacak. En az 5 takviye daha planlıyoruz. Stoper ve sol bek başta olmak üzere hocamızın söylediği tüm mevkilere transfer yapmaya çalışıyoruz. Mevcut bir takımımız var ama Süper Lig’e başlıyorsun. Bunun sakatlığı her şeyi var. Hocamızın tespit ettiği eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Bugün yarın 1-2 oyuncu gelebilir."

"AYAKLARINI YERE SAĞLAM BASAN BİR TAKIM YARATMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin Ligde kalıcı olmak olduğunu söyleyen Zehiroğlu şöyle devam etti:

"Asansör takım konumunda çıkmayı hedefliyoruz. Rizespor olarak tek amacımız kalıcı bir Çaykur Rizespor yaratmak. Onun için bütün uğraşları veriyoruz. Yönetim, teknik direktörümüz, futbolcular olarak bunun bilincindeyiz. Artık indi, çıktı, kaldı, kalmadı söylemlerinden uzak, ayaklarını yere sağlam basan bir takım yaratmak istiyoruz."

"TARAFTAR BAŞARIYA ENDEKSLİ"

Taraftarın başarıya endeksli olduğunu anlatan Zehiroğlu, bu konuda şunları söyledi: 

"Rizeli hemşerilerimiz iyi bir takım kurduğumuzu gördüklerinde stadı dolduracaklarından şüphemiz yok. Biz onlara, onlar da bize muhtaç. Çaykur Rizespor’a yakışır bir seyirci konumunda olmaları iki taraf için de artıdır. Birlik beraberlik içerisinde bunu en iyi şekilde yürüteceğiz."

Türkiye’de mali sıkıntının her kulüpte olduğunu, kendilerinde de bulunduğunu da belirten Zehiroğlu, "Başarıya giden yolda eğer maddiyat lazımsa ne yapıp edip bunu bulup o başarıyı yakalayacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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